В матче 31-го тура чемпионата Франции «Лилль» на выезде обыграл «Париж» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в данной встрече стал Матиас Фернандес-Пардо с пенальти на 26-й минуте.
Отметим, что в составе хозяев Илан Кеббаль не смог реализовать пенальти, а Пьер Леес-Мелу был удален.
Результат матча
0:1 Матиас Фернандес 26' пен.
Париж: Кевин Трапп, Диего Коппола, Мустафа Мбов, Ноа Санги, Адама Камара, Пьерр Лис-Мелу, Максим Лопес (Руди Матондо 46'), Маршал Манетси (Алимами Гори 46'), Жонатан Иконе, Моузес Саймон (Илан Кеббаль 69'), Чиро Иммобиле (Лука Колеошо 69')
Лилль: Берке Озер, Ромен Перро, Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон (Этан Мбаппе 78'), Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Матиас Фернандес (Оливье Жиру 83'), Фелиш Коррея (Гаэтан Перрен 83'), Ngal'ayel Mukau
Жёлтые карточки: Мустафа Мбов 10', Жонатан Иконе 72', Пьерр Лис-Мелу 85' — Айюб Буадди 49', Бенжамен Андре 63'
Красная карточка: Пьерр Лис-Мелу 86' (Париж)
«Лилль» набрал 57 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, «Париж» (38) — 12-й.