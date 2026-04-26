В матче 31-го тура чемпионата Франции «Лилль» на выезде обыграл «Париж» со счетом 1:0.

«Лилль»

Автором единственного забитого мяча в данной встрече стал Матиас Фернандес-Пардо с пенальти на 26-й минуте.

Отметим, что в составе хозяев Илан Кеббаль не смог реализовать пенальти, а Пьер Леес-Мелу был удален.

0:1 Матиас Фернандес 26' пен.
Париж:  Кевин Трапп,  Диего Коппола,  Мустафа Мбов,  Ноа Санги,  Адама Камара,  Пьерр Лис-Мелу,  Максим Лопес (Руди Матондо 46'),  Маршал Манетси (Алимами Гори 46'),  Жонатан Иконе,  Моузес Саймон (Илан Кеббаль 69'),  Чиро Иммобиле (Лука Колеошо 69')
Лилль:  Берке Озер,  Ромен Перро,  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Тома Мёнье,  Хакон-Арнар Харальдссон (Этан Мбаппе 78'),  Айюб Буадди,  Бенжамен Андре,  Матиас Фернандес (Оливье Жиру 83'),  Фелиш Коррея (Гаэтан Перрен 83'),  Ngal'ayel Mukau
Жёлтые карточки:  Мустафа Мбов 10',  Жонатан Иконе 72',  Пьерр Лис-Мелу 85'  —  Айюб Буадди 49',  Бенжамен Андре 63'
Красная карточка:  Пьерр Лис-Мелу 86' (Париж)

«Лилль» набрал 57 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, «Париж» (38) — 12-й.