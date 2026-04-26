«Осасуна» одержала победу над «Севильей» (2:1) в матче 32-го тура испанской Примеры.
В составе гостей единственный гол забил Ниль Мопе на 69-й минуте.
«Осасуна» сумела сравнять счет на 80-й минуте благодаря точному удару Рауля.
Уже на 90+9-й минуте хозяева вышли вперед, отличился Алехандро Катена.
Результат матча
ОсасунаПамплона2:1СевильяСевилья
0:1 Ниль Мопе 69' 1:1 Рауль Гарсия 80' 2:1 Алехандро Катена 90+9'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хавьер Галан (Абель Бретонес 90'), Хон Монкайола, Икер Муньос (Рауль Гарсия 71'), Рубен Гарсия (Мойсес Гомес 71'), Аймар Орос (Рауль Моро 62'), Виктор Муньос (Энрике Барха 90'), Анте Будимир
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Габриэль Суасо, Кике Салас, Андрес Кастрин, Хосе Анхель Кармона, Джибриль Соу (Батиста Менди 71'), Люсьен Агум, Ниль Мопе (Неманья Гудель 87'), Исаак Ромеро (Пеке 87'), Рубен Варгас (Хуанлу Санчес 76'), Oso
Жёлтые карточки: Анте Будимир 51', Рауль Гарсия 90+4' — Габриэль Суасо 6', Джибриль Соу 67'
После этого матча «Осасуна» занимает 9-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Севилья» — на 18-й строчке с 34 баллами.