«Осасуна» одержала победу над «Севильей» (2:1) в матче 32-го тура испанской Примеры.

В составе гостей единственный гол забил Ниль Мопе на 69-й минуте.

«Осасуна» сумела сравнять счет на 80-й минуте благодаря точному удару Рауля.

Уже на 90+9-й минуте хозяева вышли вперед, отличился Алехандро Катена.

Результат матча

Осасуна Памплона 2:1 Севилья Севилья

0:1 Ниль Мопе 69' 1:1 Рауль Гарсия 80' 2:1 Алехандро Катена 90+9'

Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хавьер Галан ( Абель Бретонес 90' ), Хон Монкайола, Икер Муньос ( Рауль Гарсия 71' ), Рубен Гарсия ( Мойсес Гомес 71' ), Аймар Орос ( Рауль Моро 62' ), Виктор Муньос ( Энрике Барха 90' ), Анте Будимир

Севилья: Одиссеас Влаходимос, Габриэль Суасо, Кике Салас, Андрес Кастрин, Хосе Анхель Кармона, Джибриль Соу ( Батиста Менди 71' ), Люсьен Агум, Ниль Мопе ( Неманья Гудель 87' ), Исаак Ромеро ( Пеке 87' ), Рубен Варгас ( Хуанлу Санчес 76' ), Oso

Жёлтые карточки: Анте Будимир 51', Рауль Гарсия 90+4' — Габриэль Суасо 6', Джибриль Соу 67'