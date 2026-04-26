Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о победе в матче с «Пари НН»(2:1).

«Мы понимали, что нам сегодня нужна только победа, потому что мы боремся за третье место.

И чемпионат, и Кубок очень важны. Мы будем биться до конца. В чемпионате нам удалось сократить отставание, мы по‑прежнему в гонке, постараемся добиться наших целей. Кубок — это очень важно», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

После этой победы «Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН», имея в своём активе 22 очка, занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.