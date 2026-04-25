Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался о возможном увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера «армейцев».

«Не совсем понимаю аргументы, которыми пользуется работодатель, когда приглашает на работу тренера и когда увольняет. Всё может быть.

Будучи руководителем, уволил бы тренера? К сожалению, мне не посчастливилось быть в этой роли Всё время я был в роли, когда меня приглашали или увольняли. Я считаю, что тренеры должны иметь время на работу и построение команды.

Дал бы Челестини еще один сезон? Сезон, может быть, нет, но до конца этого я бы его оставил», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

ЦСКА занимает шестое место в РПЛ, набрав 44 очка.