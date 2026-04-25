Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над «Хетафе» (2:0) в рамках 32-го тура Ла Лиги.

«Мы хотели сыграть в свою игру. Мне очень понравилось то, что я увидел, как с мячом, так и без него. Ключевым моментом стало умение использовать свои моменты. Мы хотели задействовать свободные зоны.

Самое важное — это сегодняшний день; мы не хотим думать ни о чем другом. Мы отпразднуем, когда все закончится», — цитирует Флика AS.

«Барселона» набрала 85 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от «Реала» на 11 баллов.