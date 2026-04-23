Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в беседе с журналистами высоко оценил работу главного тренера Луиса Энрике.

Функционер отметил, что считает одним из лучших своих решений приглашение испанского специалиста на тренерский пост, а также назначение Луиша Кампуша спортивным директором. По его словам, оба обладают всеми необходимыми качествами, чтобы команда добивалась серьёзных успехов.

Аль-Хелаифи подчеркнул, что тренер и директор работают как единое целое, полностью разделяют философию проекта и вкладывают максимум усилий в развитие клуба. Он также добавил, что Энрике является одним из самых позитивных людей в его окружении.

«Они проделывают просто невероятную работу. Это полноценный тандем. Они верят в проект и вкладывают в него много сил. Энрике — один из самых позитивных людей в моей жизни», — сказал Аль-Хелаифи Mundo Deportivo.

Напомним, в прошлом сезоне парижане выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.