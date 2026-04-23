Знаменитый в прошлом российский нападающий Александр Кержаков, отыгравший несколько сезонов в Примере, объяснил, почему полузащитник Арсен Захарян получает так много травм в «Реал Сосьедаде».

«Его история показывает, насколько уровень футбола в Испании отличается от уровня в России — по интенсивности, по профессионализму. Получилось так, что Арсен был не готов к таким нагрузкам. В этом и причина того, что он много пропускает из‑за травм. Это ещё один сигнал, насколько там сложнее и насколько нынешним игрокам нужно ещё усиленнее готовиться, чтобы в Европе быть на одном уровне с ведущими футболистами», — цитирует 43‑летнего Кержакова ТАСС.

22‑летний Захарян стал футболистом «Реал Сосьедада» в августе 2023 года. В этом сезоне из‑за частых травм он сыграл всего 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.