Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился своими впечатлениями о победе над «Бернли» в тридцать четвертом туре чемпионата Англии. В этом матче 25-летний спортсмен стал автором единственного гола.

«Мы на вершине турнирной таблицы, и это повод для радости. Главное — победа, неважно, каким образом она достигнута. Мы стараемся играть в свой футбол и добиваться успеха. Сейчас важно сосредоточиться на субботней игре. Не нужно думать о голах, нужно думать о победе», — цитирует пресс-служба «горожан» слова Холанна.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» с 70 очками занял первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Арсенал», который также набрал 70 очков, но расположился на второй строчке благодаря дополнительным показателям.

В предстоящую субботу, 25 апреля, «горожане» встретятся с «Саутгемптоном» в рамках Кубка Англии, а 4 мая сыграют с «Эвертоном» в чемпионате страны.