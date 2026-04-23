Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По информации источника, «Манчестер Сити» заинтересован в футболисте, хотя не рассматривает его как приоритетную трансферную цель. Интерес к Фернандесу обусловлен возможным уходом хавбека Бернарду Силвы этим летом. В то же время будущее Родри остаётся неопределённым: контракт с ним действует до 2027 года, однако клуб надеется на его продление.

В текущем сезоне Фернандес провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.