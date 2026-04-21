Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил победу команды в матче против «Челси» (1:0).

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Это потрясающее чувство. Нам нужно было отыграться — дело не только в прошлом матче с "Лидсом", до того были ещё две встречи, где нам не удалось победить. Однако мы знали, что нам нужно показать качественную игру, потому что "Челси" — очень сильная команда, и победа здесь была очень важна для нас, ведь мы понимаем, что наша цель — попасть в четвёрку лучших, а они ближе всех к пятёрке. Нам необходимо оторваться от них, эта победа была нам очень нужна», — приводит слова Фернандеша TNT Sports.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» продолжает идти на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» занимает шестую строчку.