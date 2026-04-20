Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими мыслями о значимости победы над «Эвертоном» со счетом 2:1 в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Для нас честь представлять этот клуб, и сегодня игроки продемонстрировали, что значит для них выступать за нашу команду. Победа над "Эвертоном" на их новом стадионе в первом матче после напряженной недели — это большой комплимент всем, кто связан с футбольным клубом "Ливерпуль"», — отметил Слот на официальном сайте мерсисайдцев.

После этого матча «Ливерпуль» (55 очков) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Челси» (48 очков) на семь очков и заняв шестое место.