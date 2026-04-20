Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио высказался о возможном переходе защитника Алессандро Бастони в «Барселону».

«У Бастони есть контракт с "Интером", и на данный момент нет никаких признаков того, что он может уйти. Это всё, что я могу сказать. "Барселона"? Я не знаю, что говорят в Испании, но мы довольны тем, что Бастони привнёс в "Интер", и уверены, что он даст нам гораздо больше. Если кто-то заинтересован в нём, у них есть наши номера телефонов, и им следует позвонить, а не просто говорить...» — приводит слова Аузилио Sport.es.

В текущем сезоне на счету Бастони 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил два мяча и сделал шесть ассистов.