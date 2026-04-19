Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон планирует перейти в «Тоттенхэм», как сообщает инсайдер и журналист Николо Скира.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

«Ливерпуль» официально объявил об уходе Робертсона 9 апреля. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года, когда ему исполнится 32 года.

По информации источника, футболист уже достиг договоренности с «Тоттенхэмом» о новом контракте, который будет действовать до лета 2028 года. Робертсон готов присоединиться к лондонскому клубу, если тот сохранит место в Премьер-лиге.

Робертсон защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. За это время он сыграл 373 матча, забил 13 голов и отдал 69 результативных передач.