Известный комментатор Александр Елагин высказался о победе «Манчестер Сити» в матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Манчестер Сити сравнялся с "Арсеналом" по потерянным очкам, выиграв на своём "Этихаде" у главного соперника 2:1.  Всё справедливо.  Теперь "горожане" имеют психологическое, а главное стратегическое преимущество над "канонирами".

Далась победа хозяевам очень непросто.  На "Этихаде" сошлись равные соперники, что, собственно, подтвердил ход матча.  Явно голевых моментов было даже больше у "Арсенала".  Однако Фортуна на сей раз выбрала "Ман Сити".

Чемпионская гонка в АПЛ далеко не закончена.  Теперь каждый следующий матч и для "Арсенала", и для "Ман Сити" — финальный.  Осечка исключена. "Арсенал" растерял всё своё преимущество.  Команды вновь встали вровень.  Если "Арсенал" упустит и на этот раз чемпионство — винить Артета и его ребята должны только самих себя.  Однако, повторюсь, гонка ещё не закончена.  Но теперь фаворит — Манчестер Сити», — написал Елагин в телеграм-канале.

После этого матча «горожане» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе.  «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 3 балла, имея игру в запасе.