Известный комментатор Александр Елагин высказался о победе «Манчестер Сити» в матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Манчестер Сити сравнялся с "Арсеналом" по потерянным очкам, выиграв на своём "Этихаде" у главного соперника 2:1. Всё справедливо. Теперь "горожане" имеют психологическое, а главное стратегическое преимущество над "канонирами".

Далась победа хозяевам очень непросто. На "Этихаде" сошлись равные соперники, что, собственно, подтвердил ход матча. Явно голевых моментов было даже больше у "Арсенала". Однако Фортуна на сей раз выбрала "Ман Сити".

Чемпионская гонка в АПЛ далеко не закончена. Теперь каждый следующий матч и для "Арсенала", и для "Ман Сити" — финальный. Осечка исключена. "Арсенал" растерял всё своё преимущество. Команды вновь встали вровень. Если "Арсенал" упустит и на этот раз чемпионство — винить Артета и его ребята должны только самих себя. Однако, повторюсь, гонка ещё не закончена. Но теперь фаворит — Манчестер Сити», — написал Елагин в телеграм-канале.

После этого матча «горожане» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе. «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 3 балла, имея игру в запасе.