В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Матеус Кунья на 43-й минуте. Ассистировал ему Бруну Фернандеш.
Отметим, что уже на 16-й минуте травму получил бразильский нападающий «Челси» Эстеван.
Результат матча
ЧелсиЛондон0:1Манчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Матеус Кунья 43'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Трево Чалоба 81'), Йоррел Хато, Марк Кукурелья, Весли Фофана (Джош Ачимпонг 81'), Энцо Фернандес (Ромео Лавиа 88'), Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Педру Нету, Лиам Дилап, Estevao
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу, Эйден Хевен, Нуссайр Мазрауи, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Каземиро, Беньямин Шешко (Амад Диалло 80'), Матеус Кунья (Мэйсон Маунт 81'), Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее 87')
Жёлтые карточки: Йоррел Хато 39' — Матеус Кунья 25', Мэйсон Маунт 90+1'
«Манчестер Юнайтед» с 58 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» (48) — шестой.