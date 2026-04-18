Альваро Арбелоа, возглавляющий мадридский «Реал», покинет свой пост в следующем сезоне.

Согласно сообщению аккаунта The Touchline, ссылающегося на Marca, Арбелоа будет вынужден уйти, если не произойдет нечто экстраординарное.

По данным источника, в «Реале» признают, что Арбелоа внес позитивные изменения в команду после ухода Хаби Алонсо. Однако ему не удалось кардинально изменить ситуацию в текущем сезоне.

43-летний тренер был назначен на пост главного тренера «сливочных» в январе. На текущей неделе «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.