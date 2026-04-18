В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Анже» и «Гавр» сыграли вничью со счетом 1:1.
Открыли счет в этой игре гости на 13-й минуте встречи усилиями Софьяна Буфаля, а хозяева смогли сравнять результат на 28-й минуте благодаря голу Проспера Петера.
Результат матча
АнжеАнже1:1ГаврГавр
0:1 Софьян Буфаль 13' 1:1 Питер Проспер 28'
Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа, Жордан Лефор, Жак Экоми, Пьеррик Капелле (Луи Мутон 73'), Бранко ван ден Бомен, Харис Белькебла, Усман Камара (Эммануэль Бьюмла 46'), Питер Проспер (Годюэн Койялипу 80'), Амин Сбай (Ланрой Машин 89'), Marius Louer
Гавр: Мори Дио, Янис Зуаи, Фоде Дукуре (Ясин Кехта 69'), Готье Льорис, Аюму Сэко, Аруна Санганте, Софьян Буфаль (Тимоте Пембеле 80'), Люка Гурна-Дуат (Симон Эбоног 68'), Рассул Ндиайе (Daren Nbenbege Mosengo 90'), Исса Сумаре, Алли Саматта (Лоик Него 69')
Жёлтые карточки: Луи Мутон 90+3' — Рассул Ндиайе 34', Аюму Сэко 53', Лоик Него 90+3'
Красная карточка: Аруна Санганте 75' (Гавр)
«Анже» с 34 баллами идет на 13-й строчке в турнирной таблице, «Гавр» (30) — 14-й.