В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Анже» и «Гавр» сыграли вничью со счетом 1:1.

Открыли счет в этой игре гости на 13-й минуте встречи усилиями Софьяна Буфаля, а хозяева смогли сравнять результат на 28-й минуте благодаря голу Проспера Петера.

Результат матча

Анже Анже 1:1 Гавр Гавр

0:1 Софьян Буфаль 13' 1:1 Питер Проспер 28'

Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа, Жордан Лефор, Жак Экоми, Пьеррик Капелле ( Луи Мутон 73' ), Бранко ван ден Бомен, Харис Белькебла, Усман Камара ( Эммануэль Бьюмла 46' ), Питер Проспер ( Годюэн Койялипу 80' ), Амин Сбай ( Ланрой Машин 89' ), Marius Louer

Гавр: Мори Дио, Янис Зуаи, Фоде Дукуре ( Ясин Кехта 69' ), Готье Льорис, Аюму Сэко, Аруна Санганте, Софьян Буфаль ( Тимоте Пембеле 80' ), Люка Гурна-Дуат ( Симон Эбоног 68' ), Рассул Ндиайе ( Daren Nbenbege Mosengo 90' ), Исса Сумаре, Алли Саматта ( Лоик Него 69' )

Жёлтые карточки: Луи Мутон 90+3' — Рассул Ндиайе 34', Аюму Сэко 53', Лоик Него 90+3'

Красная карточка: Аруна Санганте 75' (Гавр)