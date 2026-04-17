Совладелец «Челси» Бехдад Эгбали поддержал наставника лондонской команды Лиама Росеньора.

«Что касается Лиама, у нас была возможность работать с ним ежедневно более 18 месяцев, поэтому мы знали, чего ожидать. Считаем, что у него есть все задатки для успеха в "Челси". Он отлично начал. Последние пять-шесть матчей были непростыми, но мы поддерживаем Лиама. Конечно, это бизнес, ориентированный на результат, но считаем, что он может добиться успеха в долгосрочной перспективе.

Цель — сохранить лучших игроков в "Челси", и мы это сделали. Нет никакого намерения перестраиваться каждые три-четыре года. Вы настраиваете модель, совершенствуетесь, учитесь на ошибках», — приводит слова Эгбали The Athletic.

На данный момент «Челси» после 32-х встреч идет шестым в турнирной таблице АПЛ.