Экс‑звезда мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос считает, что «Барселоне» не грозит победа в Лиге чемпионов, если и дальше продолжит играть в таком же авантюрном стиле.

«Думаю, "Барселона" была сильнее, но когда ты так долго играешь в меньшинстве, это очень сложно. "Атлетико" умеет защищать результат, а с учетом преимущества после первого матча и удаления у соперника у них было большое подспорье для выхода в полуфинал.

Когда ты защищаешься таким образом и оставляешь так много пространства за спиной, могут происходить такие вещи, включая удаления, чтобы предотвратить выход один на один с вратарем.

Оборона "Барселоны" очень уязвима. В прошлом году это сказалось с "Интером", а в этом — с "Атлетико". Как я уже говорил, если они не изменят свой стиль игры, они не выиграют Лигу чемпионов», — сказал Кроос Marca.

«Барселона» вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов от мадридского «Атлетико» (0:2, 2:1).