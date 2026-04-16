Центральный защитник французского «Гавра» Готье Льорис может продолжить карьеру в американском чемпионате.
По данным авторитетного издания L’Équipe, сейчас активный интерес к 30‑летнему футболисту проявляют несколько команд MLS.
Соглашение Льориса с «Гавром» истекает летом 2026 года, и он станет свободным агентом.
Всего в этом сезоне защитник провёл 25 матчей, забил один мяч и сделал один ассист. Готье является младшим братом знаменитого голкипера Юго Льориса, который уже второй сезон играет в MLS.