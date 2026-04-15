Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Встреча состоялась 14 апреля в Англии.

«Совсем не удивлен этому. Я ожидал, что он сыграет на ноль. Матвей в хорошей форме и поймал уверенность. Выступает просто великолепно!

Входит ли он в топ-5 вратарей мира? Естественно, он очень хорош. Матвей играет в топ-клубе и доказывает свою состоятельность в лучшем турнире мира», — сказал Быстров «СЭ».

«ПСЖ» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с победителем противостояния «Бавария» — «Реал» Мадрид.