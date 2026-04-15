Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о возможном усилении команды.

«Именно к этому мы должны стремиться в ближайшие недели. Хорошо, что Алекс Исак вернулся и вполне способен играть. Уже многое было сказано о том, что клуб находится в переходном периоде. Мы продали восемь или 10 игроков, чтобы заработать деньги на подписание пяти или около того очень талантливых футболистов. Нам приходится продавать, чтобы покупать.

Мы рискуем потерять некоторых игроков бесплатно. Это большая проблема, однако клуб показал, что наша модель работает. Как я уже много раз говорил, будущее выглядит очень хорошо, особенно если мы сможем подписать качественных игроков после ухода хороших футболистов ближайшим летом», — приводит слова Слота Goal.com.

Напомним, что «Ливерпуль» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ на данный момент.