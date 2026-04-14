Известный в прошлом игрок и тренер Дмитрий Черышев считает, что мадридский «Реал» имеет мало шансов пройти «Баварию» в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов, а саму команду вряд ли сейчас можно сравнить с прежним «галактикос».

Команды сыграют между собой 15 апреля в Мюнхене. Первая встреча в Мадриде осталась за «Баварией» (2:1).

«Бавария» — сильный соперник, прекрасный конкурент в Лиге чемпионов. Но «Реал» непредсказуемая команда, могут проиграть «Осасуне», а потом обыграть «Манчестер Сити». Есть великолепные футболисты, которые способны решить исход матча одним эпизодом: Мбаппе, Винисиус, полузащита и даже защита при стандартах у чужих ворот.

Но это не та команда, которая была раньше, не «галактикос». Когда были Бэкхэм, Зидан, Фигу, Роберто Карлос, Роналдо, Криштиану Роналду, соперник понимал, с кем он играет, старался не ошибиться, потому что одна ошибка — сразу гол. Но и сейчас есть сильные игроки«, — сказал Черышев "Чемпионату".