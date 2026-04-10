Наставник итальянской «Фиорентины» Паоло Ваноли считает, что его команда выглядела достойно в матче Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас», несмотря на разгромное поражение со счётом 0:3.

«Мы знали, что это сильная команда и в физическом, и в техническом плане. Они очень хорошо продемонстрировали свой класс при игре у наших ворот. Во втором тайме мы сыграли очень достойно, проявили характер, но нам не хватило гола, который мог бы вернуть матч в борьбу», — приводит слова Ваноли официальный сайт УЕФА.

Теперь команды проведут ответную встречу 16 апреля во Флоренции.