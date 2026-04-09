Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0).

«Жаль, понятное дело. Мы провели матч на высоте перед нашими болельщиками. Мы играли очень хорошо, заслуживали большего количества голов. Но это Лига чемпионов. Мы довольны. Впереди еще ответный матч.

Удивительно, что "Ливерпуль" играет так, они меняются. Мы привыкли к тому, что соперники подстраиваются под нас.

Независимо от стадиона или матча, ПСЖ стремится выиграть. Это особенный стадион, но мы довольны тем, что сделали сегодня», — сказал Энрике RMC Sport.

Напомним, что российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч и не пропустил ни одного гола. Ответный поединок между «Ливерпулем» и парижанами состоится 14-го апреля в Ливерпуле (Англия).