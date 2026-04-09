Главный тренер сборной России, Валерий Карпин, поделился мнением о шансах нападающего «Зенита» Александра Соболева попасть в национальную команду.

«Когда Александр начал показывать хорошие результаты, состав сборной уже был определен. У него есть все возможности попасть в расширенный список на следующий сбор, если он продолжит играть на высоком уровне», — приводит слова Карпина РИА «Новости».

Напомним, что 11 марта был объявлен расширенный состав сборной России на весенние матчи. С 8 марта Александр Соболев забил три гола в трех матчах чемпионата подряд и отдал результативную передачу, но в итоговый список не вошел.