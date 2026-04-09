Российский комментатор Константин Генич высказался о пенальти полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в ворота «Зенита» во время матча 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

«Получилось, что он скорее ткнул мяч. Было отличное сравнение: это как будто перепутал кнопки на джойстике — вместо удара нажал пас.

Поэтому и получился такой удар. Вроде ногу оттянул, но вратарь всё равно угадал», — сказал Генич «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» одержал победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 по пен.) и пробился в финал Кубка России Пути регионов, где сыграет против ЦСКА. «Зенит» завершил свое выступление на турнире.