Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:0). Встреча состоялась 7 апреля в Лиссабоне.

«Очень рад. Победить на выезде в четвертьфинале Лиги чемпионов команду, которая не проигрывала дома так долго… Это показывает, насколько сложной была задача.

Когда мы приближались к штрафной, нам каждый раз не хватало совсем немного. Нам следовало действовать чуть чётче. Надо быть быстрее и эффективнее, чтобы взламывать оборону такого соперника. Два или три раза были довольно близки, а в конце матча сказочный эпизод, созданный двумя классными атакующими игроками, решил судьбу матча в нашу пользу», — цитирует специалиста сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет в Англии 15 апреля.