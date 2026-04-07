Букмекеры составили список главных претендентов на победу в текущей Лиге чемпионов перед началом первых четвертьфинальных матчей.

Основным фаворитом они считают английский «Арсенал», который выиграл 8 из 8 игр в общем этапе турнира.  На победу «канониров» дают коэффициент 3,50.

Вторым претендентом на триумф в турнире назвали немецкую «Баварию».  Её шансы выиграть ЛЧ оценивают в 4,33.

Третьей командой в списке идёт испанская «Барселона» с коэффициентом 5,0.

Кто станет победителем ЛЧ по версии букмекеров:

«Арсенал» — 3.50
«Бавария» — 4.33
«Барселона» — 5.50
«ПСЖ» — 6.00
«Реал Мадрид» — 9.00
«Ливерпуль» — 10.00
«Атлетико» — 20.00
«Спортинг» — 50.00