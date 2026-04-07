Букмекеры составили список главных претендентов на победу в текущей Лиге чемпионов перед началом первых четвертьфинальных матчей.
Основным фаворитом они считают английский «Арсенал», который выиграл 8 из 8 игр в общем этапе турнира. На победу «канониров» дают коэффициент 3,50.
Вторым претендентом на триумф в турнире назвали немецкую «Баварию». Её шансы выиграть ЛЧ оценивают в 4,33.
Третьей командой в списке идёт испанская «Барселона» с коэффициентом 5,0.
Кто станет победителем ЛЧ по версии букмекеров:
«Арсенал» — 3.50
«Бавария» — 4.33
«Барселона» — 5.50
«ПСЖ» — 6.00
«Реал Мадрид» — 9.00
«Ливерпуль» — 10.00
«Атлетико» — 20.00
«Спортинг» — 50.00