Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что восстановление голкипера армейцев Игоря Акинфеева займет 10-14 дней.

«Сегодня в игре против "Крыльев Советов" недоступным по показаниям медицинского штаба будет только Игорь Акинфеев, который в последнем матче против "Акрона" получил травму во втором тайме. Уже после получения небольшого мышечного повреждения он совершил тот самый сейв, о котором так много говорили наши болельщики.

Он остался в Москве для того, чтобы максимально быстро восстановиться. Сроки восстановления мы пока оцениваем в 10–14 дней. Надеемся, что справимся в указанные сроки. Остальные все футболисты здоровы и готовились к игре против Крыльев Советов», — рассказал Безуглов на видео, которое опубликовано в Telegram‑канале ЦСКА.

Напомним, что в прошедшей встрече против «Акрона» в РПЛ (2:1) Акинфеев отыграть все 90 минут, а в матче с «Крыльями Советов» не попал в заявку.