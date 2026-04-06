Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о победе в матче против «Сочи» (1:0).

«Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с первого тура, мы не одерживали побед в гостях. Победа есть, нужно праздновать.

Безусловно, мне не понравилось, как мы играли, особенно наша игра во втором тайме. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом.

Даку? Мы знаем все о качествах Даку. Мы ему очень благодарны. Нужно понимать, что он провел первый матч за последние месяцы. Не нужно здесь ждать моментального эффекта. Потихоньку он будет прибавлять, мы в этом убеждены. Все футболисты проходили сборы, по сути, у Даку только сейчас были такие сборы. Впереди у нас еще семь туров. Мы поддерживаем нашего футболиста и верим, что он нам поможет в оставшихся матчах и за счет него команда будет забивать», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

После этой встречи «Рубин» переместился на 7‑ю строчку в таблице РПЛ с 33 очками. «Сочи» (9) — главный аутсайдер чемпионата.