В стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2026 сборная Швеции победила команду Польши со счетом 3:2.
В составе победителей забивали Энтони Эланга, Густаф Лагербилке и Виктор Дьекереш. За гостей же отличились Никола Залевский и Камил Свидерский.
Результат матча
ШвецияСтокгольм3:2ПольшаВаршава
1:0 Энтони Эланга 20' 1:1 Никола Залевский 33' 2:1 Густаф Лагербильке 44' 2:2 Кароль Свидерски 55' 3:2 Виктор Дьёкереш 88'
Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Густаф Лагербильке, Карл Старфельт, Виктор Линделёф, Даниэль Свенссон, Ясин Аяри (Маттиас Сванберг 90'), Йеспер Карлстрём (Лукас Бергвалль 69'), Габриэль Гудмундссон, Энтони Эланга (Бесфорт Зенели 69'), Беньямин Нюгрен (Gustav Lundgren 81'), Виктор Дьёкереш
Польша: Камиль Грабара, Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Пшемыслав Висневски, Якуб Каминьский, Никола Залевский (Камил Гросицки 90'), Пётр Зелиньски, Себастьян Шиманьски, Мэтти Кэш (Кшиштоф Пёнтек 90'), Роберт Левандовски, Кароль Свидерски (Оскар Петушевский 63')
Жёлтые карточки: Йеспер Карлстрём 62', Лукас Бергвалль 77' — Якуб Кивёр 43', Оскар Петушевский 65', Кшиштоф Пёнтек 90+4'
Таким образом, Швеция сыграет на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде, а Польша — нет.