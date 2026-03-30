Мадридский «Реал» принял решение вернуть из «Осасуны» атакующего полузащитника Виктора Муньоса.

Виктор Муньос globallookpress.com

Летом 2025 года «королевский клуб» продал игрока в клуб из Памплоны за 5 млн евро и прописал в его контракте сумму обратного выкупа: в течение ближайших трёх лет она составит 8, 9 и 10 млн евро соответственно. Опция отступных для других команд — 40 млн евро.

По данным Cadena SER, «Реал» доволен прогрессом 22‑летнего хавбека и даст ему шанс в основном составе в межсезонье. Также в команду могут вернуться Нико Пас из «Комо», у которого похожая схема контракта, как у Муньоса, и Эндрик, здорово проявивший себя в «Лионе».

Всего в этом сезоне Муньос сыграл за памплонцев 29 матчей в Примере, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Недавно сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны». В товарищеском матче против Сербии (3:0) Муньос дебютировал за сборную Испании и забил мяч, выйдя на замену.