В товарищеском матче сборная Кипра победила команду Молдовы со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Григориос Кастанос и Харалампос Харалампус, который сделал дубль.
За молдаван же смогли забить Петру Попеску и Виктор Стина.
Результат матча
КипрНикосия3:2МолдоваКишинёв
1:0 Григорис Кастанос 6' 2:0 Харалампос Харалампус 30' 3:0 Харалампос Харалампус 44' 3:1 Petru Popescu 53' 3:2 Виктор Стынэ 88'
Кипр: Andreas Paraskevas, Стелиос Андреу, Николас Панайоту (Panagiotis Andreou 85'), Костас Пилеас (Андерсон Коррейя 86'), Хараламбос Кириаку (Янис Кусулос 73'), Яннис Сациас (Andreas Shikkis 74'), Харалампос Харалампус (Ioannis Costi 61'), Григорис Кастанос (Evangelos Andreou 85'), Иоаннис Питтас (Nikolas Koutsakos 86'), Лойзос Лойзу (Evagoras Antoniou 61'), Андроникос Какулис (Ангелос Неофиту 86')
Молдова: Иоан-Кэлин Ревенко, Даниэль Думбравану (Stefan Bodisteanu 46'), Владислав Бабогло, Михаил Штефан (Danila Forov 46'), Дэн Пушкаш (Серджиу Перчун 37'), Теодор Лунгу (Штефан Негру 46'), Вадим Раца (Виктор Богачук 81'), Petru Popescu (Виктор Стынэ 81'), Vladimir Fratea (Ион Борш 58'), Mihail Gherasimencov, Andriy Kozhukhar
Отметим, что обе команды не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года.