В товарищеском матче сборная Кипра победила команду Молдовы со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Григориос Кастанос и Харалампос Харалампус, который сделал дубль.

За молдаван же смогли забить Петру Попеску и Виктор Стина.

Результат матча

Кипр Никосия 3:2 Молдова Кишинёв

1:0 Григорис Кастанос 6' 2:0 Харалампос Харалампус 30' 3:0 Харалампос Харалампус 44' 3:1 Petru Popescu 53' 3:2 Виктор Стынэ 88'

Кипр: Andreas Paraskevas, Стелиос Андреу, Николас Панайоту ( Panagiotis Andreou 85' ), Костас Пилеас ( Андерсон Коррейя 86' ), Хараламбос Кириаку ( Янис Кусулос 73' ), Яннис Сациас ( Andreas Shikkis 74' ), Харалампос Харалампус ( Ioannis Costi 61' ), Григорис Кастанос ( Evangelos Andreou 85' ), Иоаннис Питтас ( Nikolas Koutsakos 86' ), Лойзос Лойзу ( Evagoras Antoniou 61' ), Андроникос Какулис ( Ангелос Неофиту 86' )