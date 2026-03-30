Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Мали.

Илья Геркус

«Понятия не имею, что из себя представляет сборная Мали.  Футбол — одна из немногих дисциплин, где мы играем матчи с гимном и флагом.  Почти всегда играем против сборных в нормальном составе.  Надо искать соперников, играть, чтобы сборная существовала.  Как понимаю, искать соперников в преддверии чемпионата мира сложно.  У всех расписаны спарринг-партнёры.  Задача сложная, решение — тоже», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Матч Россия — Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.  Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.