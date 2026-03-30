Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Мали.

«Понятия не имею, что из себя представляет сборная Мали. Футбол — одна из немногих дисциплин, где мы играем матчи с гимном и флагом. Почти всегда играем против сборных в нормальном составе. Надо искать соперников, играть, чтобы сборная существовала. Как понимаю, искать соперников в преддверии чемпионата мира сложно. У всех расписаны спарринг-партнёры. Задача сложная, решение — тоже», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Матч Россия — Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.