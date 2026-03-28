Хавбек «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц лестно оценил игру полузащитника Леннарта Карла в дебютной игре за Бундестим против Швейцарии (4:3).

Леннарт Карл (справа) выходит на замену globallookpress.com

«Очень хорошее впечатление о Карле. Я впервые увидел его на тренировке на этой неделе, он игрок высшего уровня. С ним очень весело играть. Мы не хотим оказывать на него слишком большое давление, но в ближайшие годы мы будем получать от игры с ним много удовольствия. Нам просто нужно наслаждаться тем фактом, что он немец и может нам помочь», — приводит слова Вирца Bayern&Germany.

В этом матче 18‑летний Карл в своём первом матче в составе сборной Германии появился на поле на 62‑й минуте. Вирц отметился в нём дублем и сделал две голевые передачи.