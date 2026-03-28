Международная федерация футбола (ФИФА) будет обязана выплатить компенсацию «Барселоне» из‑за травмы атакующего полузащитника Рафиньи, информирует Mundo Deportivo.

Так как бразилец получил серьёзное повреждение в составе национальной сборной и восстановление займёт свыше 28 дней, он попадает под программу защиты клубов.

После углублённого медицинского обследования стало известно, что Рафинья пропустит из‑за травмы подколенного сухожилия около пяти недель.

Если срок восстановления займёт более 28 дней, ФИФА будет обязана перечислить в каталонский клуб не менее € 143 836. Если срок затянется, будет доплата за каждый пропущенный день.