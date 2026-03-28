Победитель чемпионата Европы 2020 года в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье готов хоть сейчас идти пешком до Неаполя, чтобы присоединиться к составу «Наполи», который им интересовался зимой.

«Я всегда говорил, что с моим телосложением мне хватило бы 15-20 дней, чтобы вернуться в форму, но им нужен был уже готовый игрок. В "Наполи" я бы вернулся пешком. Он связался со мной за пару недель до подписания контракта с "Пескарой", я не спал ночами. Чтобы снова надеть эту футболку, я предложил минимальную зарплату, 1500 евро в месяц», — цитирует Инсинье журналист Джанлуки Ди Марцио.

Зимой 2026 года 34‑летний Инсинье подписал контракт с «Пескарой», за которую провёл ярчайший сезон 2011–2012. Полузащитник является воспитанником «Наполи» и уроженцем города. За команду играл с 2009 по 2022 год.

Всего в этом сезоне на счету Инсинье 7 матчей в Серии B, 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.