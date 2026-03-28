«Барселона» не планирует тратить слишком много усилий и ресурсов на приобретение Хулиана Альвареса из «Атлетико». Хотя клуб проявляет интерес к талантливому форварду, он не готов нарушить свои финансовые принципы и выйти за рамки установленных ограничений.

Как пишет Marcа, в «Барселоне» понимают, что любые трансферы должны соответствовать правилам финансового фэйр-плей и не превышать допустимые затраты на зарплаты игроков. Это важный аспект, который клуб не готов игнорировать.

Кроме того, руководство «Барселоны» скептически оценивает перспективы перехода Альвареса. В клубе считают, что сам игрок вряд ли будет оказывать давление на «Атлетико» для ускорения переговоров. Без активного участия Альвареса, по мнению «Барселоны», договориться о сделке будет крайне сложно.

Ситуация усложняется еще и позицией «Атлетико», который готов предложить Альваресу улучшенный контракт с годовым окладом около 10 миллионов евро, чтобы удержать его в команде. Это делает переход еще менее вероятным, так как «Барселона» не готова платить больше за игрока, чем предлагает его текущий клуб.

На данный момент сделка по переходу Альвареса кажется маловероятной. «Барселона» не намерена идти на большие уступки ради этого трансфера и готова отказаться от сделки, если условия не будут соответствовать их стратегическим целям.