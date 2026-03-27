Защитник сборной Украины Виталий Миколенко резко прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в стыковом раунде плей-офф за выход на ЧМ-2026.

«Эмоции, наверное, как и у остальной Украины, смотревшей футбол. Пришёл поблагодарить тех людей, которые досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но не за что извиняться после боя. Просто хотел поблагодарить, что досмотрели и болели.

Если приводить пример игры с Исландией, как бились за этот плей-офф, как вся Украина за нас болела, а на поле была цельная команда — сегодня этого не было. Не могу этого объяснить. Может, не наш день, но как есть. Просто стыдно от того, как мы беззубо вышли и сыграли», — цитирует Миколенко «Обозреватель» со ссылкой на канал Megogo.