Перед товарищеским матчем со сборной Бразилии главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам поделился своими мыслями. Игра состоится сегодня, 26 марта, в 23:00 по московскому времени.

«Перед нами стоит спортивная задача. Как и перед любым другим соревнованием, есть и маркетинговый аспект, который требует внимания. У нас два матча, и мы будем тщательно распределять игровое время, чтобы дать возможность как можно большему числу игроков проявить себя», — цитирует Дешама RMC Sport.

Дидье Дешам привел свою команду к успеху на Евро-2016, стал чемпионом мира в 2018 году в России и дошел до финала чемпионата мира в Катаре в 2022 году.