Наставник сборной США Маурисио Почеттино высказался о том, что во время работы в «ПСЖ» ему не хватило времени, чтобы построить игру вокруг лидеров команды — Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

Специалист возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022-го. Почеттино удалось выиграть с парижским клубом Лига 1, Кубок и Суперкубок Франции.

«У нас не было достаточно времени, чтобы создать прочную структуру команды вокруг этих трех ключевых элементов. Если вы хотите играть с этими тремя нападающими, вам нужно подумать о системе, которая будет поддерживать их и позволит им выступать наилучшим образом на своих лучших позициях.

Проблема заключалась в том, что при потенциально хрупкой оборонительной структуре нам пришлось объединить этих трех игроков, которым требовался другой фундамент. Таким образом, наша идея заключалась в укреплении этой оборонительной структуры, чтобы они втроем могли полностью сосредоточиться на творчестве», — приводит слова Почеттино L'Équipe.