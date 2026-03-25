Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в 2026 году.

Sport24 сообщает, что Федерация футбола Камеруна рассматривает сборную России как возможного соперника для товарищеского матча в следующем году.

Организация игры возможна как на территории Камеруна, так и за ее пределами. Сейчас в Федерации футбола Камеруна составляют список потенциальных соперников для международных матчей летом и осенью 2026 года, и сборная России входит в этот перечень.

Матч между Россией и Камеруном может состояться как в июне, так и в сентябре 2026 года. Одновременно с этим Камерун изучает возможность проведения встреч с другими европейскими и африканскими сборными.