Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не растерял доверие со стороны руководства клуба после не самых лучших результатов в этом сезоне.

Эдди Хау globallookpress.com

По данным издания Daily Mail Sport, 48-летний специалист продолжит работу с командой и в следующем чемпионате, несмотря на недовольство многих болельщиков.

Планируется, что «Ньюкасл» летом проведет мощную трансферную кампания и серьезно укрепит состав после того, как преодолел финансовые сложности.

Хау возглавил «сорок» в 2021 году. В настоящий момент команда занимает 12-е место в таблице АПЛ с 42 очками.