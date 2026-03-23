Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Примеры против «Атлетико» (3:2) из-за опоздания на одну из тренировок.

Как сообщает The Athletic, Александер-Арнольд извинился за свое опоздание перед тренерским штабом и командой.

Отмечается, что защитник повел себя «как джентельмен». Футболист вышел на поле в матче против «Атлетико» на 64-й минуте.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел за «Реал» 14 матчей в рамках Примеры и отметился 3 голевыми передачами.