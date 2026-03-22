Полузащитник «Спартака» Павел Полех впервые вышел на поле в составе красно-белых в 22-м туре РПЛ в матче против «Оренбурга» (2:0). Он вышел на замену на 88-й минуте.

Полех дебютировал в премьер-лиге в возрасте 16 лет и 111 дней, став вторым самым молодым футболистом в истории чемпионата России. До него на поле в столь юном возрасте выходил только Алексей Ребко, который в 2002 году дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и 78 дней.

Кроме того, Полех вытеснил Павла Мамаева из топ-10 самых молодых игроков, дебютировавших в РПЛ. Мамаев впервые вышел на поле за «Торпедо» в возрасте 16 лет и 274 дней.