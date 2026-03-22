Завершились два матча 27-го тура французской Лиги 1.

В одной из встреч «Лилль» одержал победу над «Марселем» (2:1).

Единственный гол у хозяев забил Итан Нванери на 43-й минуте.

В составе «Лилля» отличились Тома Мёнье на 49-й минуте и Оливье Жиру на 86-й минуте.

Результат матча Марсель Марсель 1:2 Лилль Лилль 1:0 Итан Нванери 43' 1:1 Тома Мёнье 49' 1:2 Оливье Жиру 86' Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа ( Амин Гуири 65' ), Мэйсон Гринвуд ( Итан Нванери 18' ), Квинтен Тимбер ( Билал Надир 90' ), Тимоти Уэа, Игор Пайшао, Пьер-Эмерик Обамеянг Лилль: Берке Озер ( Арно Бодар 45' ), Калвин Вердонк ( Оливье Жиру 78' ), Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон ( Шансель Мбемба 90' ), Набиль Бенталеб, Айюб Буадди, Матиас Фернандес, Фелиш Коррея ( Ромен Перро 78' ), Ngal'ayel Mukau Жёлтые карточки: Мэйсон Гринвуд 13' — Натан Нгой 1', Хакон-Арнар Харальдссон 13', Калвин Вердонк 13'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 55 Владение мячом 45 6 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 8 Фолы 6

После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 47-ю очками в активе. «Марсель» — на 3-й позиции (49).

В параллельном матче «Ренн» сыграл вничью с «Метцем» (0:0).

За весь матч хозяева нанесли 8 ударов в створ ворот и подали 8 угловых. «Метц» дважды угрожал воротам соперника и получил 3 желтые карточки.

«Ренн» располагается на 7-й позиции в таблице Лиги 1 с 44 очками в активе. «Метц» — на последней 18-й строчке с 14 баллами.