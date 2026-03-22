Завершились два матча 27-го тура французской Лиги 1.
В одной из встреч «Лилль» одержал победу над «Марселем» (2:1).
Единственный гол у хозяев забил Итан Нванери на 43-й минуте.
В составе «Лилля» отличились Тома Мёнье на 49-й минуте и Оливье Жиру на 86-й минуте.
Результат матча
МарсельМарсель1:2ЛилльЛилль
1:0 Итан Нванери 43' 1:1 Тома Мёнье 49' 1:2 Оливье Жиру 86'
Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа (Амин Гуири 65'), Мэйсон Гринвуд (Итан Нванери 18'), Квинтен Тимбер (Билал Надир 90'), Тимоти Уэа, Игор Пайшао, Пьер-Эмерик Обамеянг
Лилль: Берке Озер (Арно Бодар 45'), Калвин Вердонк (Оливье Жиру 78'), Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон (Шансель Мбемба 90'), Набиль Бенталеб, Айюб Буадди, Матиас Фернандес, Фелиш Коррея (Ромен Перро 78'), Ngal'ayel Mukau
Жёлтые карточки: Мэйсон Гринвуд 13' — Натан Нгой 1', Хакон-Арнар Харальдссон 13', Калвин Вердонк 13'
После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 47-ю очками в активе. «Марсель» — на 3-й позиции (49).
В параллельном матче «Ренн» сыграл вничью с «Метцем» (0:0).
За весь матч хозяева нанесли 8 ударов в створ ворот и подали 8 угловых. «Метц» дважды угрожал воротам соперника и получил 3 желтые карточки.
«Ренн» располагается на 7-й позиции в таблице Лиги 1 с 44 очками в активе. «Метц» — на последней 18-й строчке с 14 баллами.