Завершились два матча 27-го тура французской Лиги 1.

Оливье Жиру — нападающий «Лилля»

В одной из встреч «Лилль» одержал победу над «Марселем» (2:1).

Единственный гол у хозяев забил Итан Нванери на 43-й минуте.

В составе «Лилля» отличились Тома Мёнье на 49-й минуте и Оливье Жиру на 86-й минуте.

Результат матча

МарсельМарсельМарсель1:2ЛилльЛилльЛилль
1:0 Итан Нванери 43' 1:1 Тома Мёнье 49' 1:2 Оливье Жиру 86'
Марсель:  Херонимо Рульи,  Леонардо Балерди,  Факундо Медина,  Эмерсон,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Жоффрей Кондогбиа (Амин Гуири 65'),  Мэйсон Гринвуд (Итан Нванери 18'),  Квинтен Тимбер (Билал Надир 90'),  Тимоти Уэа,  Игор Пайшао,  Пьер-Эмерик Обамеянг
Лилль:  Берке Озер (Арно Бодар 45'),  Калвин Вердонк (Оливье Жиру 78'),  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Тома Мёнье,  Хакон-Арнар Харальдссон (Шансель Мбемба 90'),  Набиль Бенталеб,  Айюб Буадди,  Матиас Фернандес,  Фелиш Коррея (Ромен Перро 78'),  Ngal'ayel Mukau
Жёлтые карточки:  Мэйсон Гринвуд 13'  —  Натан Нгой 1',  Хакон-Арнар Харальдссон 13',  Калвин Вердонк 13'

После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 47-ю очками в активе.  «Марсель» — на 3-й позиции (49).

В параллельном матче «Ренн» сыграл вничью с «Метцем» (0:0).

За весь матч хозяева нанесли 8 ударов в створ ворот и подали 8 угловых.  «Метц» дважды угрожал воротам соперника и получил 3 желтые карточки.

«Ренн» располагается на 7-й позиции в таблице Лиги 1 с 44 очками в активе.  «Метц» — на последней 18-й строчке с 14 баллами.