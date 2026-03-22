«Штутгарт» одержал победу над «Аугсбургом» (5:2) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе гостей дублем отметился Дениз Ундав, отличившись на 12-й и 58-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Тьягу Томаш на 29-й минуте, Николас Нартей на 31-й и Эрмедин Демирович на 83-й минуте.

У «Аугсбурга» отличились Фабиан Ридер на 57-й минуте и Антон Каде на 72-й минуте.

Результат матча

Аугсбург Аугсбург 2:5 Штутгарт Штутгарт

0:1 Дениз Ундав 12' 0:2 Тьягу Томаш 29' 0:3 Николас Нартей 31' 1:3 Фабиан Ридер 57' 1:4 Дениз Ундав 58' 2:4 Anton Kade 72' 2:5 Эрмедин Демирович 83'

Аугсбург: Финн Дамен, Ноакай Банкс ( Артур Шавес 46' ), Кевен Шлоттербек, Цедрик Цезигер, Робин Фелльхауэр, Димитрис Яннулис ( Uchenna Ogundu 86' ), Эльвис Реджбечай ( Anton Kade 46' ), Хан-Ноа Массенго ( Кристиян Якич 65' ), Фабиан Ридер, Алексис Клод-Морис, Родригу Рибейру ( Михаэль Грегорич 46' )

Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Лоранс Ассиньон ( Эрмедин Демирович 81' ), Крис Фюрих ( Рамон Хендрикс 70' ), Николас Нартей, Чема Андрес ( Атакан Каразор 70' ), Ангело Штиллер, Финн Ельч, Дениз Ундав ( Jeremy Arevalo 85' ), Тьягу Томаш ( Йоша Вагноман 81' )

Жёлтые карточки: Димитрис Яннулис 78' — Николас Нартей 63', Чема Андрес 68', Лоранс Ассиньон 77'