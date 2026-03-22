«Штутгарт» одержал победу над «Аугсбургом» (5:2) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе гостей дублем отметился Дениз Ундав, отличившись на 12-й и 58-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Тьягу Томаш на 29-й минуте, Николас Нартей на 31-й и Эрмедин Демирович на 83-й минуте.
У «Аугсбурга» отличились Фабиан Ридер на 57-й минуте и Антон Каде на 72-й минуте.
Результат матча
АугсбургАугсбург2:5ШтутгартШтутгарт
0:1 Дениз Ундав 12' 0:2 Тьягу Томаш 29' 0:3 Николас Нартей 31' 1:3 Фабиан Ридер 57' 1:4 Дениз Ундав 58' 2:4 Anton Kade 72' 2:5 Эрмедин Демирович 83'
Аугсбург: Финн Дамен, Ноакай Банкс (Артур Шавес 46'), Кевен Шлоттербек, Цедрик Цезигер, Робин Фелльхауэр, Димитрис Яннулис (Uchenna Ogundu 86'), Эльвис Реджбечай (Anton Kade 46'), Хан-Ноа Массенго (Кристиян Якич 65'), Фабиан Ридер, Алексис Клод-Морис, Родригу Рибейру (Михаэль Грегорич 46')
Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Лоранс Ассиньон (Эрмедин Демирович 81'), Крис Фюрих (Рамон Хендрикс 70'), Николас Нартей, Чема Андрес (Атакан Каразор 70'), Ангело Штиллер, Финн Ельч, Дениз Ундав (Jeremy Arevalo 85'), Тьягу Томаш (Йоша Вагноман 81')
Жёлтые карточки: Димитрис Яннулис 78' — Николас Нартей 63', Чема Андрес 68', Лоранс Ассиньон 77'
После этого матча «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе. «Аугсбург» — на 10-й позиции с 31-м баллом.