«Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом» (1:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Гости забили победный гол на 68-й минуте благодаря точному удару Джастина Нджинма.
На 90+2-й минуте игрок «Вольфсбурга» Моритц Йенц получил вторую желтую карточку.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург0:1ВердерБремен
0:1 Джастин Нджинма 68'
Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц, Саэль Кумбеди, Йоаким Мехле (Адам Дагим 79'), Жануэль Белосьян, Константинос Кульеракис, Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза (Максимилиан Арнольд 79'), Йеспер Линдстрём (Патрик Виммер 64'), Мохамед Амура (Ловро Майер 74'), Йонас Винд (Кенто Сиогай 74')
Вердер: Мио Бакхаус, Марко Фридль, Никлас Штарк (Карим Кулибали 61'), Юкинари Сугавара, Романо Шмид, Марко Грюлль, Кэмерон Пуэртас, Леонардо Биттенкорт (Мик Шметгенс 90'), Оливье Деман, Джастин Нджинма (Salim Musah 85'), Самюэль Мбангуля (Феликс Агу 61')
Жёлтые карточки: Моритц Йенц 39' (Вольфсбург), Ловро Майер 90+6' (Вольфсбург)
Красная карточка: Моритц Йенц 90+2' (Вольфсбург)
После этого матча «Вердер» располагается на 13-й позиции в таблице Бундеслиги с 28-ю баллами, а «Вольфсбург» — на предпоследней 17-й строчке с 21 очком в активе.