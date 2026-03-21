Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал вызов нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в национальную команду.

Георгий Мелкадзе

«На список попавших в сборную не смотрю, расширенных списков видел уже много.  Мелкадзе заслужил этого вызов в сборную, как и многие другие нападающие.  Он где‑то сыграл здорово, и его сразу вызвали.  Вроде молодец, парень играет и забивает, но почему не вызвали кого‑то еще другого?  Кто‑то тоже забивает.  Почему, например, Дзюбу не вызвали?  Когда его вызвали на матч против сборной Брунея, я сказал: меня тоже можно было вызвать, я тоже какой‑нибудь рекорд установил бы», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Сборная России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали — 31 марта в Санкт‑Петербурге.