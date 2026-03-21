Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал вызов нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в национальную команду.

«На список попавших в сборную не смотрю, расширенных списков видел уже много. Мелкадзе заслужил этого вызов в сборную, как и многие другие нападающие. Он где‑то сыграл здорово, и его сразу вызвали. Вроде молодец, парень играет и забивает, но почему не вызвали кого‑то еще другого? Кто‑то тоже забивает. Почему, например, Дзюбу не вызвали? Когда его вызвали на матч против сборной Брунея, я сказал: меня тоже можно было вызвать, я тоже какой‑нибудь рекорд установил бы», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Сборная России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали — 31 марта в Санкт‑Петербурге.